Denizli'de aranan 65 kişi yakalandı
Denizli'de, haklarında arama kararı bulunan 65 kişi yakalandı.
30.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:52
Denizli 'de, haklarında arama kararı bulunan 65 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde yaptığı uygulamalarda 17 bin 140 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.
Çeşitli suçlardan aranan 65 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüphelilerden 24'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde yaptığı uygulamalarda 17 bin 140 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.
Çeşitli suçlardan aranan 65 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüphelilerden 24'ü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel