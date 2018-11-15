Denizli'de Asayiş

Denizli
'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma
ve Helenistik döneme ait 55 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Babadağ
ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ormanlık arazide izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı, operasyonda Roma ve Helenistik döneme ait 55 sikke ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Sarayköy
'de 750 litre kaçak içki ele geçirdi
Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak olarak imal edilmiş 750 litre içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetli
Mahallesi'ndeki bir evde kaçak alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan malzemelerle 750 litre içki bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliye 51 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı Pamukkale
ilçesinde sanayi bölgesindeki dükkanlardan hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde meydana gelen iş yeri hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, 5 ayrı iş yerine çatıdan girerek çalınması olayının şüpheliyi tespit etti.
Gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Roma,Denizli
15 Kasım 2018 Perşembe 12:36