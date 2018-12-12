Denizli'de Asayiş

Denizli
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kara yollarında asayiş ve huzur uygulaması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, KOM, narkotik ve trafik ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalara özel harekat polisleri de destek verdi.
Ekipler, Denizli- Antalya
kara yolu Kelleci Kardeşler mevkisinde durdurulan araçlarda ve içerisindeki yolcular üzerinde arama yaptı.
Denizli- Ankara
kara yolu Çetin Beton noktasında ise şehirler arası yollarda otobüsler durdurularak yolculara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada, bazı araçlarda dedektör köpeğiyle de arama işlemi gerçekleştirildi.
Denetime katılan ekipler, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı, evraklarında eksiklik bulunan sürücülere para cezası kesildi.
Genel asayişin, huzur ve güvenin sağlanması, kamu düzeninin korunması, şüpheli araçların durdurularak gerekenin yapılması için yapılan uygulamaya 100 kadar polis katıldı.
Antalya,Huzur,Denizli
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:46