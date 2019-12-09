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Denizli'de asayiş

Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

09.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:18Denizli'de asayiş
'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada şüphe üzerine bir akaryakıt tankerini durdurdu.

Tankerde yapılan aramada 27 bin 894 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.
Eğlence merkezleri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.
Eğlence merkezlerinde izinsiz çalıştığı kaydedilen Rus ve Azerbaycan uyruklu 7 kadın gözaltına aldı.
Öte yandan 5 kişiye "fuhşa aracılık etmek" suçundan işlem yapıldı.
Günübirlik evlere denetim

Denizli'de, günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde 11 apart sahibine toplam 124 bin 984 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı ve İstiklal mahalleleri başta olmak üzere 286 ayrı adreste, günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen apart türü evlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 11 apart sahibine toplam 124 bin 984 lira ceza uyguladı.
Asayiş uygulamaları
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, parada sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı cezaevine gönderildi.
Ayrıca haklarında arama kararı tespit edilen 172 kişiden 78'i cezaevine gönderildi.
Ekipler daha önceden belirlenen bir adreste yaptığı aramada 118 cinsel içerikli hap, 58 kaçak cep telefonu ile 97 aksesuar ele geçirilmesi olayına ilişkin 2 kişiyi yakalandı.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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