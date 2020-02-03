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Denizli'de asayiş

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:30Denizli'de asayiş
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli, ikametinde gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.
Eğlence merkezleri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetlenen 169 iş yerine 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Günübirlik evlere denetim

Denizli'de, günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde 5 apart sahibine toplam 27 bin 36 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı ve İstiklal mahalleleri başta olmak üzere 17 ayrı adresteki günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen apart türü evlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol edilen 251 aparttan polis ekipleri güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 5 apart sahibine toplam 27 bin 36 lira ceza uyguladı.

Asayiş uygulamaları

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, adam öldürme ve 8 ayrı suçundan 78 yıl 50 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İrfan T. cezaevine gönderildi.

Ayrıca haklarında arama kararı tespit edilen 181 kişiden 40'ı cezaevine gönderildi.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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