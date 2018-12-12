Denizli'de Asayiş Uygulaması

Denizli Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kara yollarında asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, KOM, narkotik ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi.
Ekipler, Denizli- Antalya
kara yolu Kelleci Kardeşler mevkisinde durdurulan araçlarda ve içerisindeki yolcular üzerinde arama yaptı. Denizli- Ankara
kara yolu Çetin Beton noktasında ise şehirler arası yollarda otobüsler durdurularak yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada, bazı araçlarda dedektör köpeğiyle de arama işlemleri gerçekleştirildi.
Denetime katılan ekipler, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı, evraklarında eksiklik bulunan sürücülere para cezası kesildi.
Genel asayişin, huzur ve güvenin sağlanması, kamu düzeninin korunması, şüpheli araçların durdurularak gerekenin yapılması amacıyla yapılan uygulamaya 100 polis katıldı.
Emniyet Müdürlüğü,Huzur,Denizli
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:52