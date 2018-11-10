Denizli'de Atatürk'ü Anma Töreni

Denizli
'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında törenle anıldı.
Denizli'de 10 Kasım
Atatürk'ü anma günü etkinlikleri, Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
'ın Valilik binasın önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te tüm kentte sirenler çaldı. Tüm kentin saygı duruşunda bulunduğu sirenin ardından Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade
Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Teoman
Sancar, Yasin Öztürk, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, İl Jandarma
Komutanı Albay Metin Düz, Merkezefendi
Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, Pamukkale
Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin
, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ
Osman Zolan,Mustafa Kemal Atatürk,Denizli
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:38