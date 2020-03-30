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Denizli'de ateş ölçümüne sıkı denetim

Denizli'de ateş ölçümüne sıkı denetimDENİZLİ kent girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince denetim yapılıyor.

30.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:16
Denizli 'de ateş ölçümüne sıkı denetim
DENİZLİ kent girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince denetim yapılıyor. Durdurulan araçtaki vatandaşların ateşleri ölçülüyor.
İl Jandarma ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kent girişinde sürekli olarak uygulama yapıyor. Aydın- Denizli Karayolu Sarayköy ilçesi girişindeki kontrol noktasında jandarma ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan araçları durduruyor. Konoravirüsten korunma amaçlı eldiven ve maske takan ekipler, durdukları sürücülerin ve yanlarındaki yolcuların ateş ölçerle ateşlerini ölçüyor. 37.5 ve üzerinde ateşi olduğu belirlenen kişilerin sağlık ekiplerine teslim edileceği ve 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi.
Jandarma ekipleri uygulamada özellikle ilçeler arasında yolculuk yapan minibüsleri sıkı şekilde denetleyip, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi de kontrol ediyor. Aydın-Denizli Karayolu dışındaki Afyonkarahisar-Denizli ve Muğla-Denizli karayollarında da polis ve jandarma ekipleri sıkı şekilde ateş ölçümlerini yapıyor. Jandarma ve polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
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Denizli’de ateş ölçümüne sıkı denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Polis, Güncel

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Denizli'de ateş ölçümüne sıkı denetim
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