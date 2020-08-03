Denizli'de atık kağıt toplama fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki atık kağıt toplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akhan Mahallesi 104 Sokak'ta bulunan bir atık kağıt toplama fabrikasında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde bulunan preslenmiş kağıt atıklardan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yarım saatte, su sıkarak

alevleri söndürdü. Fabrikanın bahçesindeki atık kağıtların bir bölümü yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.