Denizli'de ayağını silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralandı

Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde ayağı silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik
Mahallesi'nde çiftçilik yapan ailesine mısır tarlasında yardım eden 17 yaşındaki Resul E, bacağını silaj makinesine kaptırdı.
Durumu gören aile fertleri, makineyi durdurarak 112 Acil Servis ekiplerine haber
verdi.
Ayağı bileğinden kopan genç, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) kaldırıldı.
Makineye sıkışan gencin ayağı itfaiye ekiplerince çıkarılarak buz kovası içinde hastaneye yetiştirildi.
Ağır yaralanan Resul E'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.