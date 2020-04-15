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Denizli'de bağlarda hummalı çalışma

Denizli'de bağlarda hummalı çalışmaTÜRKİYE'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Denizli'nin Çal ve Bekilli ilçelerinde, üreticilerin mesaisi başladı.

15.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:47
Denizli 'de bağlarda hummalı çalışma
TÜRKİYE'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Denizli'nin Çal ve Bekilli ilçelerinde, üreticilerin mesaisi başladı. Çiftçiler, bağlarda budama ve çubuk bağlama gibi hummalı çalışmalara başladı.
Çal ve Bekilli ilçelerinde üretilen üzümlerin büyük bölümü, fabrikalarda şarap haline getirilerek, yurt içinde ve dışında satılıyor. Yaklaşık 250 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılan bölgede, üreticilerin bağ mesaisi başladı. Üzüm üreticileri, koronavirüs salgınına rağmen sabah erken saatlerde tarlalarına giderek, budama, çubuk bağlama, çapalama, gübreleme ve sürme işlemlerini yapıyor. Çal ilçesindeki üzüm üreticilerinden Hüseyin Kıran, kaliteli üzümler üretmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Oğullarıyla birlikte 11 dönümlük tarlasında bağ dikimi yapan Kıran, "Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. 2 günde bitirebileceğimiz iş, 5-6 günde bitiyor. Çiftçi üretmezse kalkınma olmaz. Şartlar ne olursa olsun üretime devam edeceğiz" dedi.
'ÜRETİMİ SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR'
Tarlasında ailesiyle birlikte bağ budama ve bağlama işi yapan Ali Durmaz, çekirdeksiz üzüm üretimi yaptığını ve bu yıl 20 ton rekolte beklediğini kaydetti. Durmaz, "Bağlarımızda bu işlemleri yapmak zorundayız. Ayrıca bamya ve biber üretimi de yapıyorum. Bu iki ay içinde ben bu ürünleri ekersem, biçeceğim. Üretimi sürdürmemiz gerekiyor" dedi.
'ÖNLEMLER ALINDI'
Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, Türkiye'deki şaraplık üzüm üretiminde ilçelerinin söz sahibi olduğunu belirtti. Çal'da koronavirüs önlemlerini almaya devam ettiklerini ifade eden Akcan, "Koronavirüs nedeniyle insanlara evlerinde gerekmedikçe çıkmamaları yönünde uyarılar yapıyoruz. Bu dönem, tam üzüm bağlarında iş zamanı. Budama, çapalama, gübreleme ve sürme işlemleri yapılıyor. İmece usulü çalışmayı kaldırdık. Toplu yapılan çalışmaları kaldırdık. İlçe dışından işçi getirmiyoruz. Herkes zor da olsa kendi bağlarını işlemek zorunda kalıyor. Biz bu zorlukları çekmeye razıyız. Yeter ki bu hastalıktan kurtulalım" dedi. Denizli’de bağlarda hummalı çalışma

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Denizli, Bekilli, Çal, Güncel
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