Denizli'de Basın Kuruluşları Enflasyonla Mücadele Edecek

Denizli
'deki basın yayın kuruluşları ve reklam tanıtım ajansları, Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası protokolü imzaladı.
Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası'na katılım, hızla büyüyor. Denizli Ticaret Odası (DTO), Yenimedyader'den sonra Denizli Gazeteciler Cemiyeti
(DGC) ile de protokol imzaladı. Buna göre, DTO üyeleri TOBB'un da desteklediği Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamındaki asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim kampanyasına dair reklamlarını DGC, Yenimedyader ile Denizli Radyo Yayıncılar Derneği'nin üyelerinin işletmelerinde yayınlatmak isterlerse, kampanyada uyguladığı indirim oranı kadar bir indirimden faydalanacak. Yeni imzalarla birlikte, Denizli'deki tüm basın yayın kuruluşları, Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası'na DTO aracılığıyla destek vermiş oldu.
Protokol imzaları DTO Başkanı Uğur Erdoğan
, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı tarafından atıldı. - DENİZLİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Denizli
04 Aralık 2018 Salı 11:16