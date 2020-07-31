Denizli'de bayram namazı tedbirlere uygun kılındı

DENİZLİ'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uydu. Cami içerisinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Şehrin merkezindeki Delikliçınar Yeni Cami'de hutbe veren İl Müftüsü Mehmet Aşık, bayram süresi boyunca koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde uyarı yaptı. Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar tokalaşmadan birbirleriyle bayramlaştı.