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Denizli'de bayramın 1 ve 2. günleri ekmek çıkarılmayacak

Denizli Fırıncılar Odası yönetiminden yapılan açıklamada, Kurban Bayramının 1 ve 2. Günlerinin ekmek çıkmayacağı belirtildi.

07.08.2019 16:43 Denizli'de bayramın 1 ve 2. günleri ekmek çıkarılmayacak
Denizli Fırıncılar Odası yönetiminden yapılan açıklamada, Kurban Bayramının 1 ve 2. Günlerinin ekmek çıkmayacağı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, bayramda fırınlarda çalışan işçilerin de bayram tatili yapabilmeleri için bayramın 1 ve 2. günü (11- 12 Ağustos 2019) tarihinde fırınlarda ekmek çıkmayacağını kaydedildi.

Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındığı aktarılırken, ekmek üretiminin Arife günü olan Cumartesi günü yapılacağı ve ekmek ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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