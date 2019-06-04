04.06.2019 20:51
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Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi

Denizli

Denizli'de belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Denizli'de belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda protokol üyeleri ile bir araya geldi.
Siyasi parti ve sivil tolum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşmada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukları bayram harçlığıyla sevindirdi.
Programa katılan misafirlere belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Zolan, tüm hemşehrilerinin bayramını tebrik ederek, "Allah'ım bu güzellikleri tekrar tekrar göstersin. İnşallah İslam dünyası ve ülkemiz huzurlu bir şekilde daha nice bayramlara kavuşsun. Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programında halkımızla kucaklaştık." ifadesini kullandı.
Bayramlaşmaya Denizli Vali Vekili Hakkı Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
Denizli, Güncel