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Denizli'de belediye ekiplerine vatandaştan pasta sürprizi

Denizli'de bir vatandaş, hazırladığı pasta ve kurabiyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çalışan görevlilere ikram etti.

19.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:25
Denizli'de belediye ekiplerine vatandaştan pasta sürprizi
Denizli 'de bir vatandaş, hazırladığı pasta ve kurabiyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çalışan görevlilere ikram etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde ikamet eden Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Alo 153 hattını arayarak sahada seferber olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına pasta yaptığını söyledi.
Kendileri için yapılan pasta sürprizi karşısında duygulanan görevliler, Yurdanur Daldaş'ın evine giderek el emeği pasta ve kurabiyeleri alarak sahada çalışan ekiplere ikram etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağı sırasında "Ben ne yapabilirim, nasıl katkıda bulunabilirim?" diye düşündüğünü belirterek, "Çalışanlar için ben de bir katkıda bulunmak istedim. Onlar böyle bir vefa örneği gösterirken ben de onlara yardımcı olmak istedim. Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına bu zor günlerde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum." dedi.
Zabıta da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın, Yurdanur Daldaş'a gönderdiği çiçeği takdim etti.
Öte yandan Sami U, Saraylar Mahallesi'nde işlettiği otoparktaki köpeğinin aç kaldığını belirterek Büyükşehir Alo 153 hattından yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese giderek köpeği besledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Akkonak, Denizli, Güncel
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