29.06.2019 21:10
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Denizli'de besihane yangını

Denizli

Denizli'nin Çal ilçesinde besihanede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Denizli 'nin Çal ilçesinde besihanede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesinde Süleyman Horasan 'a ait büyükbaş hayvan besihanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çal ve Bekilli şubelerinden ekipler yangına müdahale etti.
İtfaiyenin 3 ekip ve 8 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, yangında içerisinde saman balyalarının da olduğu besihanede yaklaşık 40 bin lira maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Horasan , Çal , Denizli , Güncel

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