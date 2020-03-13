Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu
Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi, organ bekleyen kişilere nakledilmek üzere alındı.
13.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:22
Denizli 'de beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi, organ bekleyen kişilere nakledilmek üzere alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla yaralanma sonucu Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen B.D, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Beyin ölümü gerçekleşen B.D'nin ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. B.D'nin organları, İzmir ve İstanbul'dan gelen ekipler tarafından 4 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında bulunan aileye başsağlığı diledi ve teşekkür etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla yaralanma sonucu Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen B.D, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Beyin ölümü gerçekleşen B.D'nin ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. B.D'nin organları, İzmir ve İstanbul'dan gelen ekipler tarafından 4 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında bulunan aileye başsağlığı diledi ve teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Denizli, Sağlık
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