28.06.2019 12:21
Haberler » Güncel » Haber

Denizli'de bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, simit fırını işleten Emin Arslan (31), 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Esnaf Sarayı arkasındaki parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulundu.
112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde bulunan suç aleti bıçak, polis ekiplerince incelemeye alındı.
Öte yandan, Arslan'ın bir süre önce eski eşinin nişanlısı A.G. ile tartıştığı, ikilinin buluşmak üzere sözleştiği öğrenildi.
A.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Pamukkale , Denizli , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:13 Restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı
14:13 Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı
14:13 Şehidin vasiyetini arkadaşı yerine getirdi
14:12 Başkan Karalar, otobüs şoförlerini uyardı
14:12 İSTANBUL- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA HORTUMLU DESTEK
14:12 İSTANBUL- İSTANBUL'DA ORGANİZE TAKSİ DOLANDIRICILIĞI 23 GÖZALTI
14:11 Ormanlık alandaki Hint keneviri uyuşturucuya 1 gözaltı