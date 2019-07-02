02.07.2019 13:42
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Denizli'de bir garip ayakkabı hırsızlık olayı

Denizli

Denizli'de çaldıkları ayakkabıları internetten satarken yakalanan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Denizli 'de çaldıkları ayakkabıları internetten satarken yakalanan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ersin Akın (27) isimli şahıs evinin önünden ayakkabılar çalınınca durumu polise bildirip şikayetçi oldu. Polis ekipleri şikayet üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada Ersin Akın çalınan ayakkabılarının birkaç gün sonra internetten satışa çıkarıldığını görünce satıcı U.Ç. isimli şahısla irtibata geçip polise ihbarda bulundu.

Şüpheli şahsın evine alıcı olarak giden polis ekipleri evde bulunan U.Ç., S.İ. ve S.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirtilen çok sayıda ayakkabı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli , Polis , 3. Sayfa

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