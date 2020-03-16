Denizli'de bir haftada 24 bin 740 araç kontrol edildi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 1 ölümlü 45 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 740 aracın kontrol edildiği belirtildi.
16.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:31
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 1 ölümlü 45 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 740 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü trafik kazası yaşandığı 45 yaralanmalı, 71 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından 24 bin 740 aracın kontrol edildiği, 4 bin 106 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.
324 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı aktarıldı. - DENİZLİ
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü trafik kazası yaşandığı 45 yaralanmalı, 71 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından 24 bin 740 aracın kontrol edildiği, 4 bin 106 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.
324 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı aktarıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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