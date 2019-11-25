Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de bir haftada 489 asayiş olayı meydana geldi - Haber

Denizli'de bir haftada 489 asayiş olayı meydana geldi

Denizli'de polis ekipleri, 32 bin 905 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 189 kişiyi gözaltına aldı.

25.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:42Denizli'de bir haftada 489 asayiş olayı meydana geldi
'de polis ekipleri, 32 bin 905 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 189 kişiyi gözaltına aldı. Kentte ayrıca meydana gelen 489 asayiş olayına müdahale eden polis ekipleri çalınan halı ve televizyonu da bularak sahiplerine teslim etti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18-24 Kasım tarihleri arasında rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 32 bin 905 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonunda çeşitli suçlardan aranması olduğu bildirilen 189 kişi yakalandı.

ekipleri ayrıca, adli makamlardan gelen yakalama kararları doğrultusunda 160 şahsı gözaltına alırken, bu şahıslardan adliyeye sevk edilenlerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde hırsızlık ve kavga başta olmak üzere meydana gelen 489 asayiş olayında, olaylara karıştığı belirlenen397 şüpheliden 388'i yakalandı. Bu şahıslardan 22'sinin gözaltına alındığı ve 8'nin ise sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Meydana gelen hırsızlık olaylarında ise ele geçirilen televizyon, halı, kolye, cep telefonu gibi malzemelerde sahipleri teslim edildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:20 Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı bekçiler tarafından yakalandı
19:19 Otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
19:16 Küçükçekmece'de dehşet
19:11 Afyonkarahisar'da binlerce cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi
18:57 Samandağ'da sazlık yangını
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
25.11.2019 19:28:17