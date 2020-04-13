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Denizli'de bir haftada 54 kaza meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ayrıca 16 bin 906 aracın kontrol edildiğini açıkladı.

13.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:46
Denizli'de bir haftada 54 kaza meydana geldi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ayrıca 16 bin 906 aracın kontrol edildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 16 bin 906 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 298 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 54 kazanın meydana geldiği kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa
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