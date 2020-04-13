Denizli'de bir haftada 54 kaza meydana geldi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ayrıca 16 bin 906 aracın kontrol edildiğini açıkladı.
13.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:46
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 16 bin 906 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 298 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 54 kazanın meydana geldiği kaydedildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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