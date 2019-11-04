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Denizli'de bir haftada 60 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de son bir haftada 51'i yaralanmalı olmak üzere 60 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

04.11.2019 17:41Denizli'de bir haftada 60 trafik kazası meydana geldi
Denizli'de son bir haftada 51'i yaralanmalı olmak üzere 60 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 1 haftalık asayiş raporu hakkında bilgi verildi. Açıklamada kent genelinde 51'i yaralanmalı olmak üzere 60 maddi hasarlı trafik kazasının yaşandığı kaydedildi. Ayrıca son bir haftada polis tarafından kentte 18 bin 69 araç üzerinde kontrol yapıldığı ve 3 bin 759'u ile ilgili işlem yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca kent genelinde 248 okul servis aracının denetlendiği ve kurallara uymayan 19 araç sürücüne cezai işlem uygulandığı kaydedildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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