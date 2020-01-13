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Denizli'de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis tarafından FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

13.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:52Denizli'de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı
DENİZLİ (İHA) – 'de polis tarafından FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların bazılarının ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edildi. Vergi Dairesinde çalışan 1 kişi, polis kolejinden ilişiği kesilen 1 kişi, askeri okullardan ilişiği kesilen 3 kişi ile FETÖ'ye üye olmaktan yakalama emri bulunan şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişi ise aranması olduğu ilin kolluk kuvvetlerine teslim edildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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