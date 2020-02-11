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Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı

Denizli'de ameliyat edilen kadın, safra kesesindeki 120'ye yakın taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

11.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:14Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı
'de ameliyat edilen kadın, safra kesesindeki 120'ye yakın taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

ilçesinde, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvuran 82 yaşındaki Konyalıoğlu'nun, tetkikler sonucu ameliyata alınmasına karar verildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyat edilen kadının safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Op. Dr. Tekin, başarılı bir ameliyat sonrasında hastasının şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.

Tekin, "Safra kesesi, karaciğerin altında yer alan, safra depolamaya yarayan bir organdır. İçinde biriken safra taşları zaman içinde şişkinlik, karın ağrısı, sarılık, safra kesesi iltihabı, karaciğer yetmezliği, pankreatit safra kesesi kanseri gibi ağır sorunlara yol açabilir. Vatandaşlarımızın şüphelendikleri durumda uzmana başvurması gerekiyor." diye konuştu.
Sağlığına kavuşan Konyalıoğlu ise hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Pamukkale, Denizli, Solmaz, Güncel

Kaynak: AA

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