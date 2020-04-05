Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de bir ilçe kendini 15 gün karantinaya aldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

05.04.2020 20:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:45
Denizli'de bir ilçe kendini 15 gün karantinaya aldı
Denizli 'nin Acıpayam ilçesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe 15 gün süre ile kendini tamamen izole altına aldı.

Acıpayam ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün durdurulmasına karar verildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç, ve yaya olarak yapılacak tüm giriş ve çıkışların 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına ve ilçede yaşayan, bulunan vatandaşlar ise belirtilen süre boyunca ilçede kalmaları esas olmak şartıyla belirtilen durumlarda giriş ve çıkışlarına izin verilecektir.

İlçe meydanlarında, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümeleri ve bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesi yönünde her türlü uyarılar yapılacaktır.

İlçemizde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayılımı azaltmak amacıyla izin belgesi verilmiş araçlar, kişiler ve görevleri belirtilen kişiler haricindeki giriş ve çıkışların 05 Nisan 2020 tarihinde saat 00.00'dan itibaren 15 gün süre ile engellenmesine, Çameli - Denizli istikametine yolculuk yapan araç ve kişilerin ilçemiz ana yol üzerinden transit olarak geçiş yapmalarının gerekli denetlemeler yapılarak izin verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Acıpayam, Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de bir ilçe kendini 15 gün karantinaya aldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: - ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haber 20:54: Dünya turundaki İngiliz çift korona günlerinde İstanbul'da kaldı (2) - Haber 20:54: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:54: Edirne'de tüpgaz bayisinde yangın - Haber 20:53: Büyükşehir Belediyesi korona mağduru sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin