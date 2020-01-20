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Denizli'de bir kadın birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bacağından ve kolundan bıçaklayarak yaralayan kadın gözaltına alındı.

20.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:18Denizli'de bir kadın birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı
'nin ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bacağından ve kolundan bıçaklayarak yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'ndeki evde Tarık Parım (41) ile birlikte yaşadığı F.T (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayla F.T, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Tarık Parım'ı bacağından ve kolundan yaraladı, daha sonra ambulansa verdi.
Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
F.T, gözaltına alındı.

Pamukkale, Sevindik, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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