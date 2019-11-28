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Denizli'de bir kadının yanlışlıkla yuttuğu dikiş iğnesi 16 yıl sonra çıkarıldı

Denizli'de özel bir hastaneye çocuk sahibi olabilmek için başvuran Azerbaycan uyruklu kadın, 16 yıl önce yanlışlıkla yuttuğu dikiş iğnesinden operasyonla kurtuldu.

28.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:26Denizli'de bir kadının yanlışlıkla yuttuğu dikiş iğnesi 16 yıl sonra çıkarıldı
'de özel bir hastaneye çocuk sahibi olabilmek için başvuran uyruklu kadın, 16 yıl önce yanlışlıkla yuttuğu dikiş iğnesinden operasyonla kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Türk vatandaşıyla evlenerek Denizli'ye yerleşen 38 yaşındaki Azerbaycan uyruklu S.Ş, çocuk sahibi olabilmek için özel bir hastanenin kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvurdu. Kadının röntgen filminde mesane bölgesinde yabancı cisim tespit edildi. Ameliyat edilen kadın, sağlığına kavuştu.
Hastanenin Başhekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir, operasyonla 6 santimetre uzunluğundaki dikiş iğnesini çıkardıklarını belirterek "Hastaya sorduğumuzda 'İğneyi 16 yıl önce dikiş yaparken yanlışlıkla yutmuştum. Doktorlar bana 'Patates ye, iğne çıkar' dediler. Sonra kontrolde çıktı demişlerdi ama demek ki çıkmamış.' dedi. Operasyonla yıllardır çektiği karın ağrısından da kurtulmuş oldu." diye konuştu.
Taburcu edilen hastanın tedavisinin sürdüğünü aktaran Opr. Dr. Erdemir, "Çok ilginç. 16 yıl kalan iğne, mesaneye saplanmış, daha ileri gitmemiş. Büyük damarlara gitseydi tabii ki hayati risk olabilirdi. Hastamız şanslıymış, batının en dip tarafına mesaneye saplanmış, öyle kalmış." dedi.

Azerbaycan, Denizli, Sağlık

Kaynak: AA

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