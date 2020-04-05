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Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Haylamaz Mahallesi Hacıveliler küme evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

05.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:08
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Haylamaz Mahallesi Hacıveliler küme evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Haylamaz Mahallesi'nin Hacıveliler küme evlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Güney İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Halk sağlığının korunması amacıyla, salgının önlenmesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi Hacıveliler küme evleri, 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Karar gereği adı geçen mevkide vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir" denildi.Hacıveliler küme evlerine giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Sağlık ekiplerinin de mahalledeki evleri dolaşıp vatandaşların ateşini ölçerek kontroller yaptığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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