27.05.2019 18:04
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DENİZLİ'DE BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEDE

DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖPDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı belirlenince gözaltına alınan 20 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖPDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı belirlenince gözaltına alınan 20 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cuma günü, FETÖPDY'ye yönelik Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacı 20 kişi, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. DENİZLİ'DE BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEDE Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA