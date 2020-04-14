Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına Emek ve İnönü Caddeleri ile devam etti.

14.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:26
Denizli'de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına Emek ve İnönü Caddeleri ile devam etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, hijyen ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Emek Caddesi ve İnönü Caddesi'nde hijyen ve temizlik çalışması yaptı. Her iki caddenin yol ve kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayan ekipler otobüs duraklarını da dezenfekte yaptı. Mahalle sakinleri ve esnaflar Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirtti. Vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı Haberler
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Yurt dışından yurda getirilen 248 kişi, 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile karşılandı - Haber 17:06: Van'da 'İnfaz Kanunu'yla bin hükümlünün tahliyesi bekleniliyor - Haber 17:06: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 17:06: İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle... - Haber 17:06: Afyonkarahisar'da elektronik sigara likiti ve teli üretimi yapan kişi gözaltına alındı - Haber 16:51: AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor - Haber 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler