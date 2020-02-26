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Denizli'de çalıntı ipek halıyı jandarmaya satmak isteyen şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir koleksiyoncunun evinden çalınan ipek halıyı jandarmaya 200 bin dolara satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

26.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:38Denizli'de çalıntı ipek halıyı jandarmaya satmak isteyen şüpheli tutuklandı
'nin ilçesinde bir koleksiyoncunun evinden çalınan ipek halıyı jandarmaya 200 bin dolara satmaya çalışan zanlı tutuklandı.
İl Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, eylülde Samanlık Mahallesi'nde bir halı koleksiyoncusunun evinden 7 ipek halının çalınması sonrası çalışma başlatıldı.
Ekipler, ekimde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının ardından, diğer şüpheli Murat K'nin (35) de yakalanması için çalışma yürüttü.
Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla Murat K, halıları turist gibi davranan jandarmaya, 200 bin dolar karşılığında satmak isterken suçüstü yakalandı.
Daha önce dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 9 kaydı bulunduğu tespit edilen Murat K, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hazreti İsa'nın son yemeğinin tasvir edildiği el işlemesi ipek halı, sahibine teslim edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesindeki hırsızlık olayının ardından halıları satmak isterken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanmış, biri hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Hazreti Süleyman'ın tasvir edildiği el işlemesi ipek halının da aralarında bulunduğu, toplam değerinin 500 bin liranın üzerinde olduğu tahmin edilen 6 halı, sahibine teslim edilmişti.

Jandarma, Denizli, Tavas, Güncel

Kaynak: AA

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