Denizli'de Cami Lojmanı Yandı

Denizli
'nin Çivril
ilçesindeki Belence Camisi'nin lojmanında çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Belence Mahallesi'ndeki caminin hemen yanında bulunan lojmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Cami İmamı Yusuf Ayhan alevlere yangın tüpü ile müdahalesinden sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangında kullanılamaz hale gelen lojmanda hasar oluştu.
Yangının ardından incelemede bulunan itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
Çivril,Denizli
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:42