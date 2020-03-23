Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı

Denizli 'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durdurmadı.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye 'de korku salarken, 'evde kal' çağrısına çok sayıda vatandaş uymadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Denizli'nin en yoğun olan Bayramyeri meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki insan kalabalığı dikkat çekti.

UYARILARI DİKKATE ALAN OLMADI

Camilerden "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı.

BANKA ÖNLERİNDEKİ KUYRUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti. Bayramyeri meydanındaki seyyar satıcılar da, polis ve zabıta ekipleri tarafından gönderildi.

İşte kentten gelen o görüntüler;

Kaynak: DHA