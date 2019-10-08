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Denizli'de cinayet

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü.

08.10.2019 13:16Denizli'de cinayet
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü.
Kaklık Mahallesi'nde kahvehane işleten Erkan Y. (21) ile Nuri Kocatepe (48) arasında "alacak verecek" iddiasıyla tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Y, yanındaki tüfekle Kocatepe'ye ateş etti.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Kocatepe, hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan zanlı, mahalledeki evinde jandarma tarafından yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kocatepe, Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: AA

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