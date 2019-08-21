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Denizli'de cinsel saldırı iddiası

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen iki şüpheli, cezaevine gönderildi.

21.08.2019 12:20 Denizli'de cinsel saldırı iddiası
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen iki şüpheli, cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan N.K. (24), polise başvurarak, önceden tanıdığı O.G. (25) ile E.G'nin (25) kendisini götürdükleri bağ evinde darbederek cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürdü.
Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheliler, evlerinde yakalandı.
Gözaltına alınan O.G. ile E.G, Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan iki şüpheli, "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklandı. Öte yandan olaya ilişkin iki kişinin daha arandığı belirtildi.

Denizli, Buldan, Güncel

Kaynak: AA

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