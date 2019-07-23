Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de çuvalda köpek yavruları bulundu

Denizli'nin Çameli ilçesinde, ormanlık alana bırakılan çuvalda biri telef olmuş 4 köpek yavrusu bulundu.

23.07.2019 15:18 Denizli'de çuvalda köpek yavruları bulundu
Denizli'nin Çameli ilçesinde, ormanlık alana bırakılan çuvalda biri telef olmuş 4 köpek yavrusu bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Abbas Akyol, Çöplük mevkisindeki ormanlık alanda bir çuvalda biri telef olmuş 4 köpek yavrusunu fark etti.
Havasız ortamda kalan köpekleri çuvaldan çıkaran Akyol, su ve yiyecek verdiği hayvanları evine götürdü.
Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpek yavruları için evinin yakınına barınak yaptığını söyledi.
Köpekleri sahiplenecek hayvansever aradığını dile getiren Akyol, "Biraz daha gecikseydim hayvanların hepsi ölebilirdi. Şu anda evimde bakıyorum ama ilgi gösterecek olanlara da köpekleri vermek istiyorum." diye konuştu.

Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
16:36   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
16:35   DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
16:35   BAKAN KURUM SEL BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
16:35   Bakanlıktan Akar-Jeffrey görüşmesiyle ilgili açıklama
16:35   FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
16:35   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
16:34   Belediye Başkanı Osman Güder'den Basın Bayramı mesajı