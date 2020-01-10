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Denizli'de dengesini kaybeden işçi toprağın altında kaldı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde iş makinesi ile kazı çalışmaları sırasında bir işçi dengesini kaybederek toprak yığının altında kaldı.

10.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:27Denizli'de dengesini kaybeden işçi toprağın altında kaldı
'nin ilçesinde iş makinesi ile kazı çalışmaları sırasında bir işçi dengesini kaybederek toprak yığının altında kaldı.

Olay, Babadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazı çalışması yapıldığı sırada yaklaşık 2 metrelik açılan çukuru kontrol eden bir işçi dengesini kaybetmesi sonucunda düştü. Toprağın yumuşak olması nedeniyle toprağın altında kalan işçi bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 26 yaşındaki Yaşar Şen isimli işçi vücudunun yarısına kadar toprağın altında kalmasından dolayı olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazma ve kürek yardımıyla yarım saatlik çalışmanın ardından işçiyi olduğu yerden çıkardı. ekipleri işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - DENİZLİ

İtfaiye, Babadağ, Denizli, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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