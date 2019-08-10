Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos'ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

10.08.2019 11:33 Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos'ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında kayıtta olan bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi.

8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve merkez üssü Bozkurt olan 6 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan yeni görüntüleri depremin ne denli korkutucu olduğunu gösterdi.

Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde Osman Savur isimli vatandaşa ait marketin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anın da raflar önce şiddeti bir şekilde sallandı. Sarsıntı ile birlikte ardından raflardaki şampuan gibi ürünler yere devrildi. Sonrasında ise elektrikler gitti. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı deprem anında market ardından harabeye döndü. - DENİZLİ


Denizli, Çardak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
11:55   Bakan Akar'dan bayram mesajı
11:55   TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı
11:55   Edirnekapı Şehitliği'nde Kurban Bayramı arifesinde hüzün vardı
11:54   Kırklareli'nden kısa kısa
11:52   Trakya Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni
11:52   'BAYRAM HARÇLIKLARINIZLA SOKAK HAYVANLARINA MAMA HEDİYE EDİN'
11:52   Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı