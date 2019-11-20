Haberler » Güncel » Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber

Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:02
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 'den Akkonak istikametine giden Murat Göçenoğlu idaresindeki 20 ABC 195 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi kanal yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Göçenoğlu ile araçta bulunan Azat ve Ramazan Görmez, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Azat Görmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bahçelievler, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
08:55 Akhisar'da kadın cinayeti... Kocası başından vurdu
08:52 Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli yakalandı
08:51 Pentagon'dan küstah rapor: Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla bölgeden faydalanıyor
08:50 Dipsiz Göl'ün bulunduğu köyün muhtarı konuştu: Devlet izin vermeseydi, definecileri köylü döverdi
08:48 Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü
07:58 300 bin TL ödülle aranan "Nirvana" kod adlı PKK'lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı
07:47 AK Parti, askeri tesislere özelleştirmenin önünü açacak 95 maddelik yasa teklifi hazırladı
07:35 Muharrem İnce'den seçim zaferi: Yalova'dan yeniden delege seçildi
07:19 Meksika'da bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 ceset çıktı
20.11.2019 08:57:16