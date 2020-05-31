Denizli'de devrilen otomobildeki öğretmen öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti.
31.05.2020 07:28 | Son Güncelleme: 31.05.2020 07:33
Ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra, kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haber