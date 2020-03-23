Denizli'de dezenfektan yapımında kullanılan 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir depoda dezenfektan yapımında kullanıldığı belirlenen 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
23.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:08
Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki bir depoda dezenfektan yapımında kullanıldığı belirlenen 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ilçedeki bir depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Ekiplerin depoda yaptığı aramada, dezenfektan yapımında kullanılmak amacıyla yerde istiflenmiş 1 litrelik plastik bidonlarda 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ilçedeki bir depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Ekiplerin depoda yaptığı aramada, dezenfektan yapımında kullanılmak amacıyla yerde istiflenmiş 1 litrelik plastik bidonlarda 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale, Denizli, Güncel