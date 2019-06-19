19.06.2019 15:58
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Denizli'de dolu ve sağanak etkili oldu

Denizli

Denizli'nin Kale ilçesinde şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'nin Kale ilçesinde şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.
Yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yağıştan dolayı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa sokakta yakalanan bazı vatandaşlar da saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı.
İlçede yaşanan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım ürünleri de zarar gördü. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, tarlalardaki meyve ve sebzeler etkilendi.
Dolu ve selden dolayı yaklaşık bin 500 dekar alandaki tütün ve hububat ürünlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Ziraat Odası yetkilileri, hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Denizli, Güncel

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