Denizli'de Domates Serasında Muz Yetiştiriyorlar

Kaynak: AA

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir girişimci, daha önce domates serası olarak kullanılan serayı satın alarak muz yetiştirmeye başladı. Eczacılık işi yapan Yılmaz Çetinkaya, kuzenleri İsmail Çelikak ve Tuğberk Seçkin ile birlikte ilçede daha önceden domates serası olarak kullanılan bir seranın satışa çıkartıldığını öğrendi. Çetinkaya, kuzenlerinin de yardımıyla geçen eylül ayında 10 bin metrekarelik alana sahip serayı 3 milyon liraya satın alarak muz serasına dönüştürdü. Pamuk tarlalarıyla dolu ilçede alternatif olarak muz yetiştirmeye başlayan Çetinkaya, seradaki bin 800 muzu temmuz ayında hasat etmeye hazırlanıyor. Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ilk muz serasını yaptıkları için gurur duyduklarını söyledi. Seranın ilk sahiplerinin domateste başarısız olduğunu, burada farklı bir ürün denemeye karar verdiklerini anlatan Çetinkaya, "Bölgenin iklim şartlarına uygun muzu yetiştirmeye karar verdik. Üretim ve dekar maliyeti daha düşüktü. Kazancı daha yüksek olan muz için gerekli şartları oluşturduk. Sarayköy için çok büyük fırsat görüyoruz burada." ifadelerini kullandı.Çetinkaya, ilk yıl 75-80 ton muz hasat etmeyi ve 200 bin lira gelir elde etmeyi planladıklarını bildirdi. Ziraat Mühendisi Cansu Kaya ise muzların "bodur azman" cinsinde olduğunu ve boylarının 3,5 metreye ulaştığını belirterek, seranın sıcaklığının 45-60 derecelere ulaştığını ve içerideki nemi dengelemek için yağmurlama ve sisleme işlemlerinin yapıldığını anlattı. Proje ortaklarından Ersan Kaplan da muz üretiminin ilçenin kaderini değiştirebileceğini savundu.