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Denizli'de dördüncü kattan düşen kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

25.09.2019 16:24Denizli'de dördüncü kattan düşen kişi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2262 Sokak'ta Ali Öz'ün (38) apartman bahçesinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Öz'ün ağır yaralandığını belirledi.
Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Öz burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Öz'ün balkonda zemine düşerek öldüğünü tespit etti.
Öz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pamukkale, Denizli, Ali Öz, Güncel

Kaynak: AA

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