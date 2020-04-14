Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.

14.04.2020 00:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:52
Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza
Denizli 'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 DV 691 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine yaptıkları araştırmada, otomobili Merkezefendi ilçesi sanayi bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde buldu.
Ulaştıkları sürücü Osman A'nın 1.07 promil alkollü olduğunu belirleyen ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak, tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" suçundan 7 bin lira ceza uyguladıkları sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracı 2 ay trafikten men etti.
Araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçti Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:18: Bursa'da sokağa çıkma yasağını dinlemeyen hırsız güvenlik kamerasında - Haber 01:17: ARNAVUTKÖY KARABURUN SAHİLİ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU - Haber 01:17: Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlık çalışanlarına oda tahsis edilmediği' iddialarına yanıt - Haber 01:02: Sudan, Libya'da askeri bulunmadığı açıklamasını yineledi - Haber 00:58: Kültür ve Turizm Bakanlığından 'sağlık çalışanları oda tahsis edilmediği yönündeki paylaşımlar... - Haber 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin 00:21: Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı - Haber 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler