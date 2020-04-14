Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza
Denizli'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.
14.04.2020 00:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:48
Ulaştıkları sürücü Osman A'nın 1.07 promil alkollü olduğunu belirleyen ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak, tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" suçundan 7 bin lira ceza uyguladıkları sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracı 2 ay trafikten men etti.
Araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Kaynak: AA
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