Haberler » Güncel » Denizli'de 'Dumansız Hava Sahası' denetimi - Haber

Denizli'de 'Dumansız Hava Sahası' denetimi

Denizli genelinde yapılan dumansız hava sahası ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine, Vali Yardımcısı Mehmet Okur ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri denetleme gerçekleştirdi.

20.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:35 Denizli'de 'Dumansız Hava Sahası' denetimi
genelinde yapılan dumansız hava sahası ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine, Vali Yardımcısı Mehmet Okur ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri denetleme gerçekleştirdi.

Kentte, kapalı mekanlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığını ve nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik denetimler gerçekleştiren Vali Yardımcısı Okur, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları yönde uyarıda bulundu.

Okur'un, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileriyle denetimlerinde kural ihlali yapan ve kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin veren 2 (iki) işletmeye, ilgili kanun gereği yasal işlem uygulandı.

Bu tür denetimlerin zaman zaman yapılacağını vurgulayan Okur, işletmeler, iş yeri sahipleri ve vatandaşları kanunlara uymaları ve sağlıklarını riske atmama konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini söyledi. - DENİZLİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Mehmet Okur, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:41   Avukatı duruşmadan çıkaran hakim hakkında HSK'ya şikayet - Haber
15:41   Hogan görüşmesinde 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' vurgusu - Haber
15:40   Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Haber
15:36   Iraklı Şii merciden "Erken seçim" çağrısı - Haber
15:35   Başkan Söğüt, "Esnafımız ile birlikte hareket ediyoruz" - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 15:43:27