Denizli'de Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları

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Denizli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kent meydanında düzenlenen etkinliklerde kadınlar, halk oyunu gösterileri sundu.Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında etkinlik düzenlendi.Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2010 yılında Anayasaya kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık maddesinin eklendiğini, Denizli'de de belediyenin kadın dostu projelerinin bulunduğunu belirtti.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kadınlara yönelik her türlü olumsuzluğu annelerine, eşlerine, kızlarına yapılmış kabul ettiklerini belirterek, "Kadınlarımıza birçok imkan sunuyoruz sunmaya da devam edeceğiz. Hayatımıza anlam katan kadınların başarılı olması Denizlimiz'in ve ülkemizin daha ileri gitmesidir." dedi.Kadın Meclisi Başkanı Özen de bu özel günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bizler 8 Mart'ı bir anma günü olarak kabul ediyoruz, kadın olmanın, kadınca yaşamanın gereklerini elde edebileceğimiz günler olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla meydanda kurulan platformda sahneye çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ile pilates ve zumba kurslarında eğitim alan kadınlar gösteri sundu.Sivil toplum örgütlerinin kutlamasıDünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Gülnur Oymak ile çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü üyeleri de Denizli Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk koydu.Oymak, grup adına yaptığı basın açıklamasında en temel amaç ve hayati konunun dünyada kadına karşı şiddetin bitirilmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Kadına şiddet suçlarında tahrik indiriminin uygulanmamasını, infaz koşullarının ağırlaştırılmasını içeren yasanın acilen çıkarılmasını talep ediyoruz. Biz kadınlar akşam evimize sağ salim dönmek, çocuklarımızı sıcak huzurlu yuvada yaşatmak, eşit işe eşit maaş, iş ve anneliği bir arada yürütmek, iş yerinde huzurlu çalışmak ve daha birçok kadın sorunlarına el atıp çözümler üreten Kadın Bakanlığı, barış içinde, özgünce gezeceğimiz, öldürülmeden yaşayabileceğimiz şehirler istiyoruz."Basın açıklamasının ardından Pamukkale Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin organizasyonu ile yaşları 30 ile 60 arasında değişen kadınlar zeybek ve harmandalı oynadı, etkinliğe katılan kadınlar da oyuna eşlik etti.